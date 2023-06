'Feyenoord zit in de maag met grootverdiener die meer opstrijkt dan Orkun Kökçü'

Feyenoord zit in de maag met Javairô Dilrosun, zo meldde Rutger Vinke van Feyenoord Transfermarkt deze week in een livestream op Twitter. De aanvaller zou met zijn salaris zwaar op de begroting drukken.

Dilrosun werd een jaar geleden overgenomen van Hertha BSC en de verwachtingen waren hooggespannen, aangezien Dilrosun ervaring had bij het Nederlands elftal en in twee topcompetities: de Bundesliga en de Ligue 1. Feyenoord had klaarblijkelijk ook hoge verwachtingen, aangezien Dilrosun een flink salaris zou zijn toegekend. Hij tekende een contract tot medio 2026.

De rechtsbuiten kende een veelbelovende start door te scoren in de eerste competitiewedstrijd (2-5 zege). In de eerste weken van het seizoen was hij sowieso met enige regelmaat trefzeker, maar die goede vorm verdween gaandeweg het seizoen wel. Daarom raakte Dilrosun zijn basisplaats kwijt.

In zware wedstrijden was hij wel van grote waarde, bijvoorbeeld met een doelpunt in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles (3-4) en een doelpunt plus twee assists in de bekerwedstrijd tegen NEC (4-4, gewonnen na penalty's). Toch overweegt Feyenoord nu een verkoop: Dilrosun zou zelfs meer verdienen dan aanvoerder Orkun Kökçü en heeft dat prijskaartje niet volledig gerechtvaardigd.