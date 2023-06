Fledderus werd ontslagen bij FC Groningen, maar is razendsnel terug in de Eredivisie

Mark-Jan Fledderus werd dit seizoen ontslagen bij FC Groningen, maar keert snel terug in de Eredivisie. Niet bij een club, maar als technisch manager bij de Eredivisie CV. Dat is een nieuwe functie, waarin hij verantwoordelijk voor de sportief technische ontwikkeling van de Eredivisie en haar achttien clubs, ‘met als ambitie om de algehele kwaliteit van de competitie te verbeteren en de top 6-positie in Europa te handhaven’.

Dat maakt de Eredivisie CV donderdagmiddag bekend. Daarbij is hij de eerste man in deze nieuwe functie bij de organisatie, waarbij hij zich gaat richten op beleidsmatige aspecten, 'zoals de eredivisie Veranderagenda, sportieve afspraken vanuit het businessplan, het sportieve dataproject en het voorzitten van overleggen met clubs via het technisch platform’, zo staat te lezen in het persbericht.

Daarnaast gaat hij zich inzetten voor de ontwikkeling van onder andere het Nederlandse betaald voetbal, zoals de competitieopzet, speeldagenkalender, speelondergrond, jeugdopleidingen, beloftenteams, transferwindows en de voetbalpiramide. Het moet een volgende stap worden in de professionalisering van de Eredivisie CV, met als doel om de zesde competitie van Europa te blijven.

“Niet alles wat hij aanraakte in zijn carrière veranderde in goud, nee, maar bij wie wel?”, doelt Jan de Jong, directeur Eredivisie CV, in het persbericht op zijn periode bij FC Groningen. “Daarbij komt dat hij behoorlijk zelfkritisch is en hij heeft een enorm leervermogen. Mark-Jan weet wat er leeft in de Eredivisie, wat de thema’s zijn, de uitdagingen en heeft goed zicht op het internationale concurrentieveld. Die ervaring heb je in deze nieuwe functie nodig. Mark-Jan is een slimme gast, zit boordevol met nieuwe ideeën, heeft een enorme drive en wil zich breed verder ontwikkelen. Die kans krijgt hij nu en die gaat hij ongetwijfeld grijpen.”

Als voetballer was Fledderus in dienst van Telstar, FC Groningen, Roda JC en Heracles Almelo, de club waar hij als technisch directeur we veel succes had. Zijn overstap naar FC Groningen bleek na vier jaar uiteindelijk minder succesvol, want daar werd hij in dit voorjaar vanwege tegenvallende prestaties op technisch gebied de laan uitgestuurd.

“Ik heb heel veel zin om te beginnen aan deze nieuwe uitdaging”, reageert Fledderus op zijn nieuwe functie. “De Eredivisie is een prachtige competitie waar ik als speler en technisch eindverantwoordelijke bij verschillende clubs deel van heb mogen uitmaken. Het is een enorme eer om nu vanuit deze rol een bijdrage te mogen leveren aan de sportief technische ontwikkeling hiervan. We gaan er alles aan doen om de clubs die de eredivisie maken zo goed mogelijk te faciliteren op sportief technisch gebied.”