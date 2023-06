Frank de Boer heeft nieuwe klus: Fabrizio Romano ingehuurd om groot nieuws te bevestigen

Frank de Boer gaat aan de slag als trainer van Al-Jazira, zo maakt de club uit de Verenigde Arabische Emiraten bekend. Hij wordt de opvolger van landgenoot Marcel Keizer.

Het nieuws wordt bekendgemaakt in samenwerking met transfergoeroe Fabrizio Romano, die een video heeft opgenomen voor de socialmediakanalen van Al-Jazira. Daarin noemt hij De Boer een 'legende van het Nederlands elftal' en iemand met 'leiderschapskwaliteiten'. "We kunnen niet wachten om te zien wat de toekomst in petto heeft voor Al-Jazira, dat zijn vijftigste verjaardag viert", aldus Romano.

In de video wordt ook een beeld getoond van Hoorn, de geboorteplaats van De Boer. Daarnaast is commentator Evert ten Napel te horen bij beelden van de spelerscarrière van de voormalig international. Het nieuws over de aanstelling is geen grote verrassing, want vorige week werd al duidelijk dat De Boer in beeld was bij de drievoudig landskampioen.

De Boer gaat zijn zesde trainersavontuur aan. Hij kende bij Ajax een succesvolle start van zijn loopbaan, maar mislukte vervolgens bij Internazionale en Crystal Palace. Na anderhalf jaar bij Atlanta United te hebben gebivakkeerd, tekende De Boer in 2020 een contract bij de KNVB als bondscoach van het Nederlands elftal. Ook dat werd geen groot succes.