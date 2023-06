Franse krant brengt Calvin Stengs in verband met terugkeer naar Eredivisie

Calvin Stengs kan na het kampioenschap met Antwerp mogelijk een transfer maken naar Feyenoord. De aanvaller staat onder contract bij OGC-Nice tot medio 2026, maar een hereniging met Arne Slot behoort tot de mogelijkheden voor de ex-speler van AZ.

Stengs werd dit seizoen onder Mark van Bommel met Antwerp kampioen van België. De Belgische ploeg wil de aanvaller graag behouden, maar krijgt ook concurrentie van Feyenoord, meldt Nice-Matin. De verwachting is dat Stengs alleen komt als er een buitenspeler vertrekt bij de Rotterdammers.

Artikel gaat verder onder video

Bij AZ speelde Stengs al onder Slot en werd het dat jaar bijna kampioen van Nederland. De competitie werd niet afgemaakt vanwege de coronapandemie. De Alkmaarders stonden met nog genoeg duels te spelen nipt achter Ajax. In het tijdperk van Slot bij AZ werd Stengs opgeroepen voor het Nederlands elftal.

Dit seizoen speelde Stengs 37 wedstrijden in het shirt van Antwerp. Zijn rendement lag niet heel hoog met drie doelpunten en negen assists. Het is nog maar de vraag hoe veel geld Nice wil hebben voor de buitenspeler, want in 2021 betaalde de club ongeveer vijftien miljoen euro.