Fraser staat voor een zware opgave met RKC Waalwijk: ‘Daar ben ik wel echt ziek van’

Henk Fraser stond woensdag voor het eerst op het trainingsveld als hoofdtrainer van RKC Waalwijk. Hij is de opvolger van Joseph Oosting, die na een zeer knappe prestatie met de club uit Noord-Brabant vertrok naar FC Twente. Oosting loodste RKC Waalwijk in het afgelopen seizoen naar de negende plaats. Aan Fraser de taak om de club in het linkerrijtje te houden, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De nieuwe oefenmeester zag al de ene na de andere belangrijke kracht vertrekken.

Mats Seuntjens, Pelle Clement, Florian Jozefzoon, Saïd Bakari, Vurnor Anita en zo kunnen we er nog wel een paar opnoemen. Allen trokken de deur van het Mandemakers Stadion na het voorbije seizoen achter zich dicht. “Ik ga niet ontkennen dat er een aantal spelers vertrokken is, met wie ik graag had willen werken”, zegt Fraser in gesprek met De Telegraaf. “Ik ben heel gecharmeerd van Clement, maar ook Bakari vind ik een logische aankoop van Sparta.”

Het vertrek van Anita komt misschien nog wel het hardst aan bij RKC Waalwijk. De routinier streek in de zomer van 2020 neer in Waalwijk en vormde een belangrijke pion in het elftal van Oosting. Anita heeft flink wat ervaring en kan bovendien op meerdere posities uit de voeten. Maar hij maakte onlangs transfervrij de overstap naar Saudi-Arabië. “Dat een speler als Anita is vertrokken, daar ben ik wel echt ziek van. Maar ik begrijp wel dat hij die keuze heeft gemaakt”, vertelt Fraser.

RKC Waalwijk zag in de aanloop naar het voorbije seizoen ook al de ene na de andere speler verkassen. Velen verwachtten een zwaar seizoen voor de formatie van toenmalig trainer Oosting, maar niets bleek minder waar. Reden tot paniek is er dus niet voor Fraser, maar er zal nog wel het een en ander moeten gebeuren op de transfermarkt. “Er moeten zeker nog spelers bij, maar Mo (Allach, red.) is keihard bezig en misschien kan hij weer voor een stunt zorgen, zoals hij eerder ook heeft gedaan met bijvoorbeeld Mats Seuntjens.”

Fraser verwelkomde tot op heden Denilo Cleonise, Jeroen Houwen, Richonell Margaret, Aaron Meijers en Raz Meir als nieuwe spelers. De oud-trainer van onder meer Sparta Rotterdam, Vitesse en FC Utrecht zal van RKC Waalwijk weer een lastig te kloppen ploeg maken. “Ik heb er wel vertrouwen in dat we iets moois neer kunnen zetten. Er staat echt al iets. De eerste training heeft mij een supergevoel gegeven door de energie en de logica die ik zag op het veld”, zegt Fraser. “Je ziet wel de hand van onder anderen mijn voorganger terug op het veld. Er is hier wel een basis gelegd, die mij zou kunnen helpen om door te bouwen.”