Hilversum 'houdt de adem in': druk ligt op vervangers van Vandaag Inside

Hilversum 'houdt de adem in' voor het debuut van de talkshow van Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman op SBS6. Het tweetal vervangt Vandaag Inside vanaf maandagavond voor de duur van tien weken.

Bij Vandaag Inside wordt regelmatig gesproken over voetbal. Gaat dat bij Marcel & Gijs ook gebeuren? Eigenlijk weet niemand het. De invulling van de talkshow wordt voorlopig geheim gehouden en mede daardoor zitten mediakenners op het puntje van hun stoel. "Ik heb geen flauw idee hoe het gaat uitpakken, maar ik ga er maandag absoluut voor zitten", zegt voormalig talkshowhost Catherine Keyl tegen het Algemeen Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

De spanning heeft onder meer te maken met het 'elitaire' karakter dat Van Roosmalen en Groenteman zouden hebben. Past dat bij een zender als SBS6, uitgerekend op het tijdstip van het volkse Vandaag Inside? Tina Nijkamp, van 2005 tot 2010 programmadirecteur van SBS6, vindt het een gewaagde keuze. "Van Roosmalen en Groenteman passen qua profiel totaal niet. Ze komen uit de mediabubbel en zijn meer niche dan voetbal."

Lees ook: Minouche van der Gijp blij met vakantie Vandaag Inside: 'In tegenstelling tot wat mensen denken...'



De twee hosts hebben bovendien weinig presentatie-ervaring, maar dat hoeft volgens Nijkamp geen groot probleem te zijn. "Ik verwacht dat Marcel & Gijs het format van Vandaag Inside volgen, waarbij Van Roosmalen de sidekick zal spelen, de Johan Derksen. Hij hoeft dus helemaal geen autocue te lezen of een oortje in. Groenteman op zijn beurt zal meer de Genee-rol op zich nemen." Wel is het volgens Keyl belangrijk dat het tweetal politieke correctheid uit de weg gaat. "Dat is wat Vandaag Inside zo succesvol maakt. Je kunt van Johan Derksen zeggen wat je wilt, maar hij heeft bijzonder gedurfde meningen."