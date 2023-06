Hyballa na uitschakeling NAC Breda: 'Dan kan voetbal me even aan de kont likken'

Peter Hyballa gaat zich de komende weken even niet bezig houden met voetballen. De trainer werd zaterdagavond met NAC Breda uitgeschakeld in de play-offs en kan promotie naar de Eredivisie dus vergeten. Hyballa gaf na afloop op voor hem kenmerkende wijze aan dat hij voorlopig even andere dingen gaat doen.

Na de wedstrijd verscheen de Duitser voor de camera van ESPN. "Zondag rijden we naar Zundert, naar ons trainingscomplex. Dan zeg ik tot ziens tegen alle spelers, ook die er vandaag niet bij waren. Maandag zullen we met de staf en de directie gaan evalueren, even alle spelers langsgaan. En dan dinsdag weet ik nog niet waar ik ergens op de wereld zit. Maar dan kan voetbal me even aan de kont likken."

NAC verloor zaterdagavond op bezoek bij FC Emmen, de nummer zestien van de Eredivisie, met 2-0. In eigen stadion hadden de Bredanaars al met 1-2 verloren van de club uit Drenthe. Hyballa baalde natuurlijk van de nederlaag en het feit dat NAC dus in de Keuken Kampioen Divisie blijft. Toch was hij realistisch. "Een felicitatie aan FC Emmen, ze hebben het over twee wedstrijden verdiend."

Het lijkt er wel op dat Hyballa na de zomer nog altijd voor de groep staat in het Rat Verlegh Stadion. "Er zullen spelers gaan en spelers komen. Ik ben alleen naar de club gekomen, ik doe in mijn leven veel dingen alleen. De staf en de supporters hebben me echt geholpen. Dit is een bijzondere club. Daarom proberen we volgend seizoen weer aan te vallen", aldus Hyballa over zijn toekomst bij de club.