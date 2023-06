'Hyballa is een rare snuiter, maar wel een man die je moet koesteren'

In de nieuwe FCUpdate Podcast blikken host Stan Timmerman en redacteur Bob van Dijk terug op het afgelopen voetbalweekend. Peter Hyballa verloor met zijn NAC Breda op bezoek bij FC Emmen, de oefenmeester is voor nu wel even klaar met het spelletje. Hij gaat op vakantie en 'voetbal kan voor nu even zijn kont likken'. Een opvallende uitspraak, voor de beelddenkers onder ons een onsmakelijke situatie. In de Podcast hebben Stan en Bob het over de oefenmeester, die opvallend maar toch onmisbaar is voor het Nederlandse voetbal.

Beluister hieronder de FCUpdate Podcast. Vanaf minuut 28:25 gaat het over Hyballa en zijn uitspraak.