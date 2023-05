Verweij: 'Psychiaters kunnen niet wachten om hem in een dwangbuis te stoppen'

Peter Hyballa was uitzinnig nadat NAC Breda zich zondagmiddag kwalificeerde voor de play-offs om promotie. Zijn ploeg won met 0-2 van Almere City en is verzekerd van een plek in de top acht. Mike Verweij kon echter niet genieten van de reactie van de trainer.

NAC plaatste na de wedstrijd een video waarop te zien was dat Hyballa het feestje vierde met de meegereisde uitsupporters. "Ik denk dat een aantal psychiaters handenwrijvend klaarzit in Breda om die man binnenkort in een dwangbuis te stoppen", reageert Verweij, clubwatcher van Ajax bij De Telegraaf, in de podcast Kick-Off.

"Ik moet zeggen: hij doet het heel erg goed op dit moment. Het is knap wat hij qua prestaties neerzet", doelt Verweij bijvoorbeeld op de zestien gepakte punten in de laatste zes wedstrijden. "Maar dit was natuurlijk precies de reden waarom Tscheu La Ling hem bij AS Trencín heel snel bij het grofvuil zette. Dit lijkt natuurlijk helemaal nergens op."

"Bij NAC vinden ze het prachtig en ik wens ze ook veel succes met deze trainer, maar dit gaat vroeg of laat helemaal verkeerd", waarschuwt Verweij. "Hij stond in zijn pak te juichen en te springen met de harde kern, daar in Almere. Het leek helemaal nergens op. Het was nogal uitbundig. Gestoord."