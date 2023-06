Ibrahim Afellay uiterst kritisch op Brian Brobbey: 'Dat is daar het moment niet voor'

Ibrahim Afellay heeft zich na de openingswedstrijd van Jong Oranje op het EK kritisch uitgelaten over Brian Brobbey. De 21-jarige spits van Ajax kreeg tegen de Belgische leeftijdsgenoten de voorkeur boven Thijs Dallinga en Joshua Zirkzee, maar kon het verschil niet maken.

Volgens Afellay liet Brobbey te weinig zien. "Ik vind dat hij met zijn sterke lijf veel meer een aanspeelpunt moet zijn voor dit elftal", begint de voormalig middenvelder in de nabeschouwing van de NOS. "Hij moet ook veel meer de diepte zoeken. Hij heeft de snelheid en er lag ook heel veel ruimte."

Brobbey leed - met name in de tweede helft - het nodige balverlies. "Hij moet vast zijn aan de bal. Kaats 'm of geef 'm mee", zegt Afellay op het moment dat in de studio beelden worden laten zien van een van de momenten waarop de spits de bal kwijtraakt. Ook de poging van Brobbey om vijf minuten na rust de bal door te spelen met zijn hak, bevalt Afellay niet. "Dat is niet het moment voor een hakje, want Jong Oranje had het op dat moment hartstikke moeilijk."

Enkele minuten later ging het weer mis bij Brobbey toen hij de bal probeerde terug te kaatsen op Ryan Gravenberch. "Dit was illustratief voor de tweede helft. Als hij de bal op Gravenberch laat vallen, kan Jong Oranje doorvoetballen. In plaats daarvan geeft hij een hopeloze bal in de voeten van de tegenstander. Hij kan het. Dat heeft hij laten zien. Maar hij moet nog veel meer van zichzelf eisen."