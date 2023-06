Jurriën Timber weet nog niet waar hij volgend seizoen speelt. De 21-jarige verdediger is een van de meest gewilde spelers van Ajax en wordt net als een jaar geleden in verband gebracht met een uitgaande transfer. In gesprek met Veronica laat Timber doorschemeren dat er 'iets' speelt.

Timber werd kortgeleden gespot in Londen, waar hij samen met onder meer tweelingbroer Quinten Timber de FA Cup-finale tussen Manchester City en Manchester United bezocht. De aanwezigheid van de verdediger in Londen was voer voor speculatie. "Ik kreeg een paar appjes binnen. Zulke dingen gaan heel snel rond. Dat is grappig, maar het zegt verder niks", reageert Timber.

Hoe de toekomst van de verdediger eruitziet, is op dit moment nog onduidelijk. "Wat ik erover kan zeggen? Jammer genoeg nog heel weinig. Ik bedoel niet dat er niets speelt, maar het is niet zo dat er iets te vertellen valt", aldus Timber, die vorig seizoen veelvuldig gelinkt werd aan een transfer naar het Manchester United van Erik ten Hag.

Het contract van Timber bij Ajax loopt nog twee jaar door. "Het is niet zo dat we in gesprek zijn. Ik durf niet te zeggen dat ik sowieso bij Ajax blijf", besluit Timber, die ondanks het mindere seizoen van Ajax net als Edson Álvarez en Mohammed Kudus goed in de markt ligt.