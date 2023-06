Jurriën Timber wordt gespot in Londen en zorgt voor speculaties

Jurriën Timber is zaterdagmiddag gespot in Londen. Daar zal de 21-jarige verdediger van Ajax de FA Cup-finale tussen Manchester United en Manchester City bijwonen.

De Noorse journalist Fredrik A. Filtvedt heeft Timber in de buurt van Wembley op de foto gezet. Ook tweelingbroer Quinten Timber is aanwezig in de Engelse hoofdstad, waar Erik ten Hag deze zaterdag gaat proberen zijn tweede prijs in dienst van Manchester United te winnen.

De aanwezigheid van Jurriën Timber bij een wedstrijd van Manchester United voedt de geruchten. De verdediger stond vorig jaar zomer namelijk in de nadrukkelijke belangstelling van de Engelse topclub. Waar Timber bij Ajax bleef, maakten Antony en Lisandro Martínez wel de overstap naar Manchester United.