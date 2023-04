Wilfred Genee: 'Het schijnt dat de vriendin van Jurriën Timber daar al een huis zoekt'

Wilfred Genee denkt dat de toekomst van Jurriën Timber in de Premier League ligt. De vriendin van de 21-jarige verdediger van Ajax zou volgens de presentator zelfs al op huizenjacht zijn in Engeland.

"Het schijnt dat zijn vriendin al een huis aan het zoeken is in Liverpool, dus hij gaat waarschijnlijk", aldus Genee maandagavond aan tafel bij Veronica Offside. Volgens Andy van der Meijde kan Timber niet wachten om Ajax te verlaten. "Je ziet af en toe wel in het veld dat hij denkt: godsamme, was ik nog maar eerder weggegaan."

Wesley Sneijder vindt Timber een uitstekende verdediger en een 'slimme jongen', maar denkt niet dat de vijftienvoudig Oranje-international in de Premier League past. "Hij verliest elk kopduel, hè. Lisandro Martínez is ook klein, maar hij kan springen en komt overal bovenuit. Fabio Cannavaro had vroeger hetzelfde. Hij was ook klein, maar won elk kopduel. Timber niet. Ik vind hem echt een topverdediger, maar hij mist wel lengte tegen die kasten in de Premier League."

Het is de verwachting dat Timber de komende transferperiode vertrekt bij Ajax. De verdediger stond afgelopen zomer in de belangstelling van onder meer Manchester United, maar bleef toen. "Of er afspraken gemaakt zijn om volgend jaar een transfer te maken? Dat is wel de bedoeling ja, maar je weet nooit hoe het loopt. Maar daar is goed over gesproken samen met Ajax", zei hij destijds in een interview met het Algemeen Dagbad.