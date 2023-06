Instagram-post Dirk Kuyt over zijn dochter leidt tot kritiek op Twitter

De familie Kuyt heeft iets te vieren: Noëlle, de negentienjarige dochter van Dirk Kuyt, heeft haar diploma gehaald aan de American School of The Hague. De voormalig voetballer feliciteert zijn dochter via Instagram, al valt zijn bijschrift niet bij iedereen in goede aarde.

"Van harte gefeliciteerd met jouw graduation, Noëlle. Wat ben ik trots op jou dat je dit geheel op eigen kracht hebt bereikt", schrijft Kuyt. "Hard werken, doorzetten en nooit opgeven. Als beloning mag je nu gaan studeren op de Suffolk University in Boston. Ik ben dankbaar dat ik je als jouw vader een opleiding op ASH én een college op Suffolk University kan bieden. Blijf zo doorgaan en geef nooit op! ❤️"

Noëlle zat dus op school bij ASH, een peperdure internationale school in Wassenaar waarvan het overgrote deel van de leerlingen buitenlands is. Ze gaat nu naar Suffolk University, waar de kosten eveneens hoog zijn.

De zin waarin Kuyt laat doorschemeren dat hij het onderwijs voor zijn dochter betaalt, wordt uitgelicht door het bekende Twitter-account How Can I Make This About Me, dat berichten deelt waarin de auteurs te veel op de voorgrond treden. "Kan je ook gewoon tegen d’r zeggen, Kuyt", wordt erbij geschreven.