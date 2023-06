Italiaanse hooligans vallen stewards aan in Grolsch Veste; beveiliger lelijk in het gezicht geraakt

Hooligans zijn donderdagavond na afloop van de Nations League-wedstrijd tussen Spanje en Italië (2-1) op de vuist gegaan met stewards. Op beelden die rondgaan op social media is onder meer te zien dat een voorwerp in het gezicht van een beveiliger wordt gegooid.

De beveiliger grijpt meteen naar zijn hoofd en wordt door een collega weggeleid van het tumult. Het is niet bekend waar de steward mee is geraakt, al lijkt het te gaan om een blikje drinken. Het is ook onduidelijk hoe de confrontatie is begonnen en door wie de stewards worden aangevallen. Naar verluidt gaat het om Italiaanse ultra's.