Marathonman Rodri gaat in 66ste wedstrijd van het seizoen op voor zijn vierde hoofdprijs

Voor de Spanjaard Rodri kan het lange, slopende seizoen zondag zomaar eindigen met de vierde(!) hoofdprijs. Met zijn club Manchester City won hij de onvervalste treble (Premier League, FA Cup, Champions League), met Spanje kan hij daar de Nations League aan toevoegen.

"Ja, het is een lang seizoen", gaf de middenvelder na afloop van de halve finale tegen Italië lachend toe tegenover de camera's van Ziggo Sport. "Maar ik ben heel blij hoe het bij mijn club gegaan is en hoe het nu gaat bij de nationale ploeg", vervolgt de Spanjaard. "We hebben vandaag gewonnen van een erg goed team, Italië", meent Rodri.

De overwinning op de Italianen kwam niet zonder slag of stoot tot stand, moet Rodri toegeven. "We groeiden in de wedstrijd. We begonnen goed maar toen kregen we die goal tegen", analyseert hij. "We probeerden ons eigen spel te spelen, maar het was niet makkelijk tegen vijf verdedigers. Zij hielden de ruimtes erg klein", duidt hij de tactiek van de Italianen.

Uiteindelijk werd de dominantie van de Spanjaarden toch beloond toen invaller Joselu een schot van Rodri dusdanig van richting veranderde dat de Italiaanse doelman Gianluigi Donnarumma kansloos was. "Ja, ik heb het al vaker gezegd: ik moet elke kans die ik krijg om te schieten aangrijpen", aldus de maker van de winnende goal in de Champions League-finale van afgelopen zaterdag.

En dus gaat Rodri zondag zijn 66ste (!) wedstrijd van het seizoen spelen, waarin hij zijn vierde prijs van deze jaargang kan veiligstellen. "We hebben een enorme kans om zondag tegen Kroatië voor het eerst in lange tijd weer eens een trofee te bemachtigen", beseft de middenvelder. Zo lang wacht Spanje echter nog niet op een prijs: het EK van 2012 is nog 'maar' elf jaar geleden.