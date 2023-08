Manchester City kruipt door oog van de naald dankzij spectaculair doelpunt

Manchester City is na drie wedstrijd nog altijd foutloos in de Premier League. De regerend landskampioen won het uitduel met promovendus Sheffield United zondagmiddag dankzij een spectaculair doelpunt in de 88ste minuut van Rodri: 1-2. Voormalig Feyenoorder Gustavo Hamer speelde bij Sheffield United de gehele wedstrijd, terwijl Nathan Aké de negentig minuten volmaakte bij City.

Het was vanaf het eerste fluitsignaal éénrichtingsverkeer op Bramall Lane. City, waar manager Josep Guardiola ontbrak op de bank vanwege een rugoperatie, domineerde, terwijl Sheffield United terugplooide op eigen helft. De beste kans in de eerste helft was na 37 minuten voetballen voor Erling Braut Haaland, maar zijn strafschop, gegeven na een handsbal van John Egan, ging tegen de paal.

Artikel gaat verder onder video

De thuisploeg wist zijn doel zo met enig fortuin schoon te houden in de eerste helft. Ruim een kwartier na rust wist City de score echter alsnog te openen. Jack Grealish haalde de achterlijn en lepelde de bal vervolgens in de doelmond van Sheffield United, waar Haaland met het hoofd wist te scoren: 0-1. City liet daarna kansen op een tweede treffer liggen, waardoor de wedstrijd spannend bleef.

Vijf minuten voor tijd mocht Sheffield United plots de gelijkmaker vieren. Jayden Bogle werd in de zestien van City vrijgespeeld, waarna hij met een knap schot voor de 1-1 tekende. Een stunt leek zo in de maak, maar drie minuten later bezorgde Rodri City met een verwoestende uithaal vanbinnen het strafschopgebied alsnog de drie punten.