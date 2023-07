Uitvallen Aké smet op oefenzege Manchester City op Bayern München

Nathan Aké is niet ongeschonden uit het oefenduel van zijn club Manchester City met Bayern München gekomen. De Nederlandse verdediger moest de strijd in Japan al na een halfuur spelen staken met een nog onbekende blessure. De kampioen van Engeland versloeg de kampioen van Duitsland in Tokyo uiteindelijk met 2-1.

Op het moment dat Aké naar de kant ging - hij werd vervangen door Manuel Akanji - leidde Manchester City al met 0-1 tegen de Duitsers door een treffer van middenvelder James McAtee. De jongeling schoot van dichtbij binnen nadat Bayern-doelman Yann Sommer in eerste instantie nog knap redding had weten te brengen op een inzet van binnen zijn zestienmetergebied.

Aké maakt zich op voor zijn vierde seizoen in dienst van Manchester City. Afgelopen seizoen vervulde hij een belangrijke rol in het elftal van Pep Guardiola, dat de treble (Premier League - FA Cup - Champions League) in de wacht wist te slepen. Volgens diverse media staat hij op het punt zijn contract - dat momenteel nog loopt tot medio 2025 - op korte termijn tegen een aanzienlijke salarisverhoging te gaan verlengen.

Na rust wisselden beide trainers volop en en trok de jonge Mathys Tel de stand vlak voor tijd gelijk. De spits reageerde attent toen City-doelman Ederson een hard schot niet onder controle kreeg en prikte de rebound hard binnen. Het slotakkoord was echter voor Aymeric Laporte. Vijf minuten voor tijd bepaalde hij uit de kluts na een ingestudeerde hoekschop de eindstand op 2-1 in het voordeel van de Engelsen.

Aké was niet de enige Nederlander die in actie kwam in Tokyo. In de tweede helft mocht Ryan Gravenberch als invaller zijn opwachting maken aan de kant van Bayern München. Trainer Thomas Tuchel gunde ook speeltijd aan Sadio Mané, die hard op weg lijkt naar Saudi-Arabië. Matthijs de Ligt ontbrak bij Der Rekordmeister, Noussair Mazraoui mocht daarentegen wél aan de aftrap verschijnen.