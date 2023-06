Aké krijgt bij Manchester City geen ruimte om WK-teleurstelling te vergeten: 'Als we in de gym zijn...'

Nathan Aké wordt bij Manchester City nog regelmatig herinnerd aan de verloren kwartfinale met het Nederlands elftal tijdens het afgelopen WK in Qatar. Toenmalig bondscoach Louis van Gaal had in de aanloop én tijdens het eindtoernooi meermaals gezegd dat zijn ploeg wereldkampioen kon worden, maar in de kwartfinale was Argentinië na strafschoppen te sterk. De Argentijn Julian Álvarez deelt nog weleens een plaagstootje uit richting Aké.

Overtuigend was het zeker niet wat Oranje op de mat legde in Qatar, maar na de zeven punten in de groepsfase én de overwinning op de Verenigde Staten in de achtste finale nam het geloof in de wereldbeker toe. In de kwartfinale wachtte met Argentinië de eerste ‘serieuze’ tegenstander. Het ging meteen mis. Het Nederlands elftal knokte zich dankzij twee treffers van invaller Wout Weghorst nog wel terug van een 2-0 achterstand, maar de Argentijnen trokken vanaf elf meter alsnog aan het langste eind.



Heel lang om na te treuren had Aké niet, want hij kwam al snel na de WK-finale tussen Argentinië en Frankrijk alweer in actie voor Manchester City. Ruimte om de teleurstelling van de verloren kwartfinale tegen de Argentijnen een plekje te geven, heeft Aké evenmin. De reden heet Álvarez. “Als we in de gym zijn, zet hij weleens dat liedje op dat al die Argentijnen daar zongen”, vertelt Aké in gesprek met het Algemeen Dagblad. Hij doelt op Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, wat ‘Jongens, nu dromen we weer’ betekent. “Daar kan ik wel om lachen hoor. Natuurlijk, we waren heel dicht bij de halve finale, maar Argentinië won de wereldbeker. En Álvarez is een geweldige jongen. En een geweldige spits.”

Hollandse strijd in de Champions League

Volgende week zou bij het Nederlands elftal hetzelfde tafereel kunnen plaatsvinden. Manchester City en Aké willen zaterdagavond beslag leggen op de eindzege van de Champions League, maar dan moeten ze in de finale in Istanboel zien af te rekenen met het Internazionale van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij. Aké en Dumfries zijn door Ronald Koeman opgeroepen voor de Final Four van de Nations League. “Ik vind het geweldig dat Dumfries en De Vrij ook in de finale staan. Het is toch mooi dat er drie internationals van Oranje om de grootste prijs van het seizoen strijden?”, stelt Aké.

“Dumpie die de hele rechterkant bestrijkt. Stefan die al zo lang in Italië speelt”, vervolgt de sterkhouder van Manchester City. Maar hij weet dat er een keerzijde zit aan het Nederlandse succes in de Champions League. “Alleen komt er straks minimaal één van ons chagrijnig naar Zeist voor de finaleronde van de Nations League. Maar ja, dat is voetbal. Daar hoort ook teleurstelling bij. Ik heb vaak contact met Dumfries en De Vrij. En na de halve finales hebben we elkaar ook gefeliciteerd. In aanloop naar zo’n finale laat je elkaar met rust. We zien elkaar wel in het stadion.”

Het is overigens nog maar de vraag of Aké zaterdagavond een basisplaats heeft. De linkspoot liep vorige maand een hamstringblessure op. Hij had in de laatste competitiewedstrijd tegen Brentford weliswaar een basisplaats, maar in de FA Cup-finale kwam hij pas vlak voor tijd binnen de lijnen. “Dat is afwachten”, zegt Aké over een eventuele basisplaats in Istanboel.