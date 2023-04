Nathan Aké moet alvast rode streep zetten: eerste duel in prijzenjacht komt te vroeg

Manchester City moet het in ieder geval dit weekend stellen zonder Nathan Aké. De international van Oranje is nog niet fit nadat hij afgelopen woensdag in de Champions League tegen Bayern Munchen uitviel. Zijn manager Pep Guardiola weet nog altijd niet waar hij aan toe is met de Nederlander.

"Hij is nog niet klaar om zaterdag in actie te komen. We weten nog steeds niet hoe groot de schade is", vertelde Guardiola vrijdagmiddag op de persconferentie voorafgaand aan de halve finale van de FA Cup tegen Sheffield United. De huidige nummer twee van de Championship komt zaterdag (17.45 uur) op bezoek in het Etihad Stadium. "Ik voel dat dit een lastige wedstrijd gaat worden, we zullen er moeten staan", aldus Guardiola.

De Spanjaard zag Aké op bezoek bij Bayern uitvallen met een hamstringblessure. Na een sprintduel moest de 36-voudig international de strijd staken. Na de wedstrijd liet hij tegenover Sky Sports al wat weten. "Ik heb eerder problemen met mijn hamstring gehad. Om eerlijk te zijn voelt het nu wat minder. Maar je weet het nooit met dit soort dingen. We zullen moeten testen om te zien hoe ernstig het is. Ik hoop dat het meevalt."

Het is voor Aké een flinke streep door de rekening. De linkspoot staat met zijn werkgever namelijk voor een belangrijke periode. City wil zaterdag graag de finale van de FA Cup bereiken en speelt woensdag in de competitie tegen Arsenal. Die wedstrijd is van groot belang in de titelstrijd. Binnenkort staat ook de halve finale van de Champions League op de planning. Daarin is titelhouder Real Madrid twee keer de tegenstander.