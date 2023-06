Guardiola steekt loftrompet over Aké: 'Het allerbeste wat ons dit seizoen is overkomen'

In aanloop naar de Champions League-finale heeft Manchester City-trainer Pep Guardiola zich opnieuw in zeer vleiende bewoordingen uitgelaten over zijn Nederlandse verdediger Nathan Aké (28). De Oranje-international maakt een uitstekend seizoen door, wat ook zijn Spaanse trainer bijzonder gelukkig stemt.

" Het allerbeste wat ons dit seizoen is overkomen is dat we een verdediger hadden die de beste en de snelste aanvallers kon beteugelen. Zo’n speler hadden we in het verleden niet. Tegen Saka, Vinicius en Salah heb je een echte verdediger als Nathan nodig", wordt de oefenmeester geciteerd door De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

Aké maakte dan ook een fantastisch derde seizoen door bij Manchester City, dat de verdediger in de zomer van 2020 overnam van Bournemouth. Nadat hij in zijn eerste twee seizoenen vaker niet dan wel speelde, kwam Aké deze jaargang in totaal 40 keer in actie voor zijn club. De laatste weken hield een hamstringblessure hem aan de kant, maar in de laatste competitiewedstrijd tegen Brentford en de FA Cup-finale tegen Manchester United maakte hij weer minuten. Dat biedt perspectief voor zaterdag, als Inter wacht in de finale van de Champions League.

Aké kan in ieder geval niet wachten op de eindstrijd in Istanbul. Bij winst verzekert hij zich van een sensationele treble: de Premier League, de FA Cup én de Champions League worden dan in één seizoen gewonnen. "Kijk, alle spelers die hier voetballen, zijn naar Manchester City gekomen om prijzen te winnen. Alleen verwacht je er natuurlijk nooit drie in één seizoen te veroveren. Als dat lukt is het echt ongelooflijk", aldus Aké.