Manchester City-ster luidt de noodklok en doet dringende oproep aan UEFA en FIFA

Manchester City-middenvelder Rodri (27) ziet in de opkomst van Saudi-Arabië op de transfermarkt een alarmerende ontwikkeling. De maker van de enige treffer in de Champions League-finale van afgelopen seizoen roept de UEFA en de FIFA dan ook op om met maatregelen te komen.

Donderdag sloot de transfermarkt in het steenrijke Saudi-Arabië, dat er deze zomer in slaagde om in navolging van Cristiano Ronaldo ook spelers als Neymar, Karim Benzema en N'Golo Kanté te verleiden met torenhoge transfersommen én salarissen. De NOS becijfert een dag na het verstrijken van de deadline dat de Saudische clubs een bedrag van 956 miljoen euro uitgaven, al ligt dat volgens de omroep vermoedelijk hoger omdat een aantal bedragen nog niet bekend is gemaakt. Daarmee is de Saudi Pro League na de Engelse Premier League (waar 2,8 miljard euro werd uitgegeven) de op één na biggest spender op het internationale transferpodium.

In de personen van Aymeric Laporte en Riyad Mahrez zag Rodri bovendien twee teamgenoten waarmee hij afgelopen seizoen de treble won eveneens naar de Golfstaat vertrekken. Persoonlijk neemt hij hen dat niet kwalijk: "Dat is compleet begrijpelijk gezien de bedragen die ze daar bieden", zegt hij in een interview met Cadena SER. Toch ziet hij een zorgelijke ontwikkeling: "Deze brain drain moet op een of andere manier onder controle wordt gebracht. Eerst leek het erop dat het alleen veteranen in de herfst van hun carrière zouden zijn, maar nu gaan ook jonge mensen die kant op." Daarmee lijkt hij onder meer te verwijzen naar de 21-jarige Gabri Veiga, wiens transfer van Celta de Vigo naar Al-Ahli ook al stevige kritiek ontlokte bij Real Madrid-middenvelder Toni Kroos.

"Het Europese voetbal verliest overduidelijk in deze situatie", vervolgt de Spanjaard. "Natuurlijk moeten we respect hebben voor de beslissingen van de spelers", onderstreept hij zijn mening dat hen niets kwalijk valt te nemen. "Maar de mensen aan de knoppen moeten deze situatie onder controle zien te brengen", doet hij een oproep aan de UEFA en/of de FIFA om de Saudische koopwoede te beteugelen.