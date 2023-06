Van alle spelers op het veld bij Manchester City is middenvelder Rodri over het algemeen de minst opvallende als het gaat om het maken van doelpunten. Maar in de Champions League-finale maakte de middenvelder het enige doelpunt van de avond en werd daarmee matchwinner. Voor zijn ploeggenoten reden om het liedje van Will Grigg’s On Fire om te bouwen naar Rodri's On Fire. Het leverde fraaie kleedkamerbeelden op.