Italië moet mislukt seizoen glans geven; Spanje aast op revanche

Italië en Spanje kruisen donderdagavond de degens in de tweede halve finale van de Nations League. Voor de Italiaanse nationale ploeg is het de uitgelezen mogelijkheid om het seizoen toch nog wat glans te geven na het mislopen van het WK in Qatar. Mede door de mindere fase die Gli Azzurri doormaakt beschikt Italië ook niet over de favorietenrol voor dit duel.

Toen Italië in 2021 het EK wist te winnen door Engeland na strafschoppen te verslaan, kwam Europa superlatieven tekort voor het sprankelende spel dat Robert Mancini met zijn ploeg op de mat legde. Daarna is het echter hard achteruit gegaan, want Italië deed het slecht in de WK-kwalificatie en plaatste zich niet voor het eindtoernooi in Qatar.

Het is niet lang geleden dat Italië en Spanje tegenover elkaar stonden in een halve finale, want dat was op het EK in 2021 ook het geval. Destijds trok Italië na een zenuwslopende strafschoppenserie aan het langste eind. Dat was een enorme klap voor Spanje, dat in dat duel namelijk 0-2 voorstond.

In de laatste wedstrijden van alle twee de landen kwam het vaak voor dat slechts één ploeg tot scoren kwam in een wedstrijd. Zo verloor Spanje de laatste wedstrijd met 2-0 van Schotland, terwijl Italië op Malta met 0-2 zegevierde.