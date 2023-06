Joselu schiet Spanje in extremis naar finale Nations League, Oranje treft Italië in troostfinale

Spanje neemt het zondagavond tegen Kroatië op in de finale van de Nations League. In de Grolsch Veste in Enschede werd Italië met 2-1 verslagen door een late treffer van Joselu. De Italianen rest eerder op de zondag de troostfinale, waarin Nederland de tegenstander zal zijn.

Het is al lang geleden dat deze landen zich plaatsten voor de finales van de Nations League. Zelfs voor het WK, waaraan Italië niet deelnam. Spanje wel, al werd het snel na de groepsfase uitgeschakeld. Of er dus nog wat over was van de vorm uit de Nations League, viel zeer te betwijfelen. Spanje werd eerste in een groep met Portugal, Tsjechië en Zwitserland, Italië won de poule met Duitsland, Engeland en Hongarije.

Bij Italië leek het erop dat er nog weinig verbetering was opgetreden, gezien de openingsminuten. Keeper Gianluigi Donnarumma en routinier Leonardo Bonucci maakten er een potje van door slappe passes te versturen, waar Yeremi Pino van profiteerde. De Spaanse aanvaller veroverde de bal bij Bonucci en handelde snel: 1-0. Lang kon Spanje echter niet van de voorsprong genieten, want na hands van Robin Le Normand schoot Ciro Immobile raak vanaf elf meter in de elfde minuut.

Spanje leek geschrokken en haalde opgelucht adem toen tien minuten later de 1-2 van Davide Frattesi werd afgekeurd wegens buitenspel. Toch zal het team van bondscoach Luis de la Fuente balend de kleedkamer in zijn gegaan en dat gevoel ook nog hebben gehad in de openingsminuten van de tweede helft. La Roja creëerde dotten van kansen, maar die werden mede door toedoen van Alvaro Morata én Donnarumma niet benut. En toen de goalie er een keer naast zat, vloog de omhaal van Rodri net over.

Zo bleef Italië in de wedstrijd, maar op een grote kans van Frattesi na hadden de Azzurri niets in de melk te brokkelen. Spanje hield het overwicht en het was eigenlijk wachten op de goal. Die leek niet meer te gaan vallen toen in het restant van de tweede helft nauwelijks meer wat opwindends te gebeurde. Er waren slordigheden over en weer en beide bondscoaches stuurden veel wissels het veld in. Een daarvan maakte het verschil: Joselu stond nog niet lang in het veld, maar bij een schot van buiten de zestien was hij wel het meest scherp door de bal slim van richting te veranderen. Dat betekende de 2-1, waardoor Spanje met de zege aan de haal ging. Het vermoeide Italië droop af en is zondag de tegenstander van Oranje.

Man of the match: Joselu