Opmerkzame Twitteraars kunnen hun oren niet geloven tijdens Spanje - Italië: 'Hallucineer ik nu...'

Oplettende kijkers bij de halve finale van de Nations League tussen Spanje en Italië hoorden na een uur spelen een aantal opvallende liedjes vanaf de tribunes van de Grolsch Veste komen. Het niet volledig uitverkochte stadion van FC Twente lijkt niet alleen gevuld met supporters uit de beide deelnemende landen.

"Hallucineer ik nu of hoor ik twente gezang", schrijft een Twitteraar. Hij krijgt bijval van een aantal andere personen die actief zijn op het sociale medium. "Hoor ik nu het ‘hasj, coke en pillen’ in De Grolsch Veste, sorry FC twente Stadium?", vraagt een ander zich af. Een andere Twitteraar weet het zeker: "Hoor alleen maar Twente supporters zingen bij #espita 😂", schrijft deze persoon.