Jack Grealish laat van zich horen na bijzonder moment op Glastonbury

Jack Grealish heeft Lewis Capaldi een hart onder de riem gestoken. De Schotse singer-songwriter, die lijdt aan het syndroom van Gilles de la Tourette, kreeg zaterdag tijdens zijn optreden op Glastonbury te maken met stemproblemen en worstelde zichtbaar met tics.

Terwijl zijn band Someone You Love speelde, was Capaldi nauwelijks hoorbaar en werd de zanger door het publiek uit de brand geholpen. Beelden van het bijzondere festivalmoment zijn door de BBC op social media verspreid en hebben zelfs de voetbalwereld bereikt. "De absolute GOAT (Greatest Of All Time, red.)", reageert Grealish. "Eerlijk bro, je bent geweldig", spreekt ook James Maddison zijn steun uit.

We love you Lewis Capaldi ❤️

Glastonbury crowds are the best. pic.twitter.com/x6ZnIIgRpP — BBC Radio 1 (@BBCR1) June 24, 2023