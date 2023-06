Jordi Cruijff heeft duidelijke ambities en laat Ajax-fans teleurgesteld achter: 'Voelt voor mij als de beste keuze'

Ajax lijkt in de zoektocht naar een opvolger van Edwin van der Sar geen lijntje te hoeven uitgooien naar Jordi Cruijff. De zoon van Johan Cruijff wordt genoemd als nieuwe algemeen directeur in de Johan Cruijff ArenA, maar hij aast zelf op een nieuwe klus als hoofdtrainer. De oud-speler van onder meer Manchester United en Espanyol vertrekt op korte termijn bij FC Barcelona.

Cruijff maakte in de zomer van 2021 zijn rentree in het Spotify Camp Nou. De voormalig international werd in eerste instantie aangesteld als technisch adviseur, maar kreeg niet lang daarna als sportief directeur een belangrijkere rol in zijn schoenen geschoven. FC Barcelona timmert na een aantal zware jaren weer nadrukkelijk aan de weg, getuige de landstitel in het voorbije seizoen. De Catalanen hopen vanaf volgend seizoen ook in Europa weer hoge ogen te gooien, maar dat zal zonder de hulp van Cruijff moeten gebeuren. FC Barcelona maakte vorige maand bekend dat hij de club binnenkort verlaat.

Artikel gaat verder onder video

“Het was geen makkelijke beslissing, maar iets waar ik maanden over nadacht”, vertelt Cruijff in gesprek met The Athletic. Cruijff koos bewust voor een kort contract, omdat hij de ambitieus heeft om weer als hoofdtrainer aan de slag te gaan. “Dit is wat ik wil gaan doen. Dat betekent niet dat ik niet meer als sportief directeur wil werken, want ik ben voorbereid op beide rollen. Maar ik geef op dit moment de voorkeur aan het trainersvak. Dat voelt voor mij als de beste keuze.” Cruijff werd na het aangekondigde vertrek van Edwin van der Sar bij Ajax genoemd als nieuwe algemeen directeur van de Amsterdammers, maar die lijken zijn naam dus - mocht hij überhaupt in beeld zijn geweest - van het lijstje te kunnen schrappen.

De Amsterdammer kreeg gedurende zijn periode bij FC Barcelona als sportief directeur al verschillende aanbiedingen om zijn rentree te maken langs de lijn. “Ook van clubs uit de MLS, maar toen kon ik geen ja zeggen. Ik sta open voor verschillende situaties en spreek meerdere talen. Toen ik in China was, kreeg ik ook aanbiedingen uit La Liga. Maar ik wilde mijn contract respecteren. Timing is alles. Ik ga kijken welke aanbiedingen er komen en hoe ik me daarbij voel.” Cruijff was als trainer al werkzaam bij Maccabi Tel Aviv, Chongqing Lifan en Shenzhen FC (China).