Jurriën Timber op weg naar de uitgang bij Ajax: 'Dat is zijn droom en zijn prioriteit'

Mike Verweij verwacht dat Jurriën Timber Ajax deze zomer gaat verlaten voor Arsenal. De verdediger wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar het Emirates Stadium. Volgens de Ajax-watcher van De Telegraaf gaat die overgang wel in orde komen voor de international van Oranje.

Verweij weet dat Timber gevolgd wordt door veel clubs, vertelt hij in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. "Bayern München heeft ook interesse, net als heel veel andere clubs. Timber heeft vanaf het allereerste moment gezegd dat hij Ajax alleen wil verlaten voor een absolute topclub. Andere clubs die zich na Arsenal en Bayern melden, daar heeft hij absoluut geen oren naar", weet Verweij, die verwacht dat Timber dus naar Londen vertrekt.

"Bayern heeft nog geen bod uitgebracht en staat in de wachtkamer. Arsenal is zijn droom en zijn prioriteit. Daar heeft hij zijn zinnen op gezet. Ik las ook berichten dat er een gelimiteerde transfersom zou zijn, maar dat is niet zo. Ajax en Arsenal moeten echt nog wel onderhandelen. Maar ook bij Timber is er beloofd om mee te denken. Dat was vorig jaar de reden voor Timber om nog een seizoen langer bij Ajax te blijven.

Het lijkt er dus op dat Arsenal en Timber er wel uit gaan komen. Dan is het alleen nog de vraag of Ajax tot een akkoord kan komen met the Gunners. Het lijkt erop dat technisch directeur Sven Mislintat in eerste instantie hoog in de boom gaat zitten voor de verdediger, die nog tot medio 2025 onder contract staat in Amsterdam. "Ajax zet in op zestig miljoen en ik denk dat ze er tussen de veertig en vijftig miljoen uit kunnen halen."