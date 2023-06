Jurriën Timber vraagt advies van volgers op Twitter en krijgt voorspelbare antwoorden

Jurriën Timber lijkt zijn laatste wedstrijd voor Ajax al te hebben gespeeld. De verdediger staat in de nadrukkelijke belangstelling van Arsenal en volgens verschillende media is het een kwestie van tijd alvorens de Londenaren met Ajax een akkoord bereiken over de transfersom. Op Twitter wordt alvast voorgesorteerd op een transfer van Timber naar het Emirates Stadium. De Nederlander vraagt zijn volgers om advies en het antwoord laat zich wel raden.

Timber heeft vakantie. De centrumverdediger kwam op 28 mei voor het laatst in actie met Ajax, maar moest zich daarna nog melden bij het Nederlands elftal ter voorbereiding op de Final Four van de Nations League. Waar Ronald Koeman Timber in maart nog speeltijd gunde in de kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk, kwam hij tegen zowel Kroatië als Italië geen seconde in actie. Voor Timber een teleurstellend slot van het seizoen, dat sowieso niet de boeken in zal gaan als zijn beste. Hij kon niet voorkomen dat Ajax in eigen land naast alle prijzen greep en buiten de landsgrenzen kansloos werd uitgeschakeld in de Champions League én Europa League.

De international staat desondanks op het punt een toptransfer te maken. Arsenal heeft zich deze week officieel gemeld in de Johan Cruijff ArenA en is voornemens tientallen miljoenen euro’s neer te tellen om Timber naar Noord-Londen te halen. De verdediger moet Ajax naar verluidt minstens veertig miljoen euro opleveren. Niet alleen Arsenal, maar ook de achterban ziet Timber graag komen. “Heb een nieuwe serie nodig…”, zegt hij op Twitter, met vingers die naar beneden wijzen in de hoop dat zijn volgers met aanraders komen. Eentje steekt er bovenuit: All or Nothing, een Prime Original waarin Arsenal een seizoen lang op de voet wordt gevolgd.