Kees Kwakman is live zonder het door te hebben en grapt over ESPN-collega

Een grappig moment bij ESPN, kort na de Europa League-finale. Zonder door te hebben dat hij te horen was, dreef analist Kees Kwakman de spot met verslaggever Cristian Willaert.

Toen een balende Chris Smalling in beeld was, zei commentator Leo Driessen dat de verdediger van AS Roma geen strafschop had genomen in de penaltyreeks. Daarna waren de analisten in de studio te horen. Kwakman imiteerde Willaert, die overigens zelf niet aanwezig was bij de finale. In die zin was er dus geen directe aanleiding voor de imitatie; het leek te gaan om een intern dolletje.

"Not taking a penalty kick, why didn't you do it?", zei Kwakman vanuit de studio. "Kees, dit was live", reageerde presentator Jan Joost van Gangelen. Kwakman, lachend: "Oh, echt? We hoopten op Cristian Willaert live aan de rand van het veld." Van Gangelen lichtte toe voor de kijker: "In Cockney-Engels een interview met Chris Smalling, dat probeerde jij even na te doen, en dat ging je vrij aardig af." Kwakman kan inderdaad genieten van het Engels van Willaert. "Dat is geweldig."