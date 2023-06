Kenneth Perez ziet draai van 180 graden rondom Ajax: 'Dat is toch niet te geloven?'

Kenneth Perez merkt dat het sentiment rondom Ajax-directeur Sven Mislintat volledig is gekanteld. Werd hij na zijn komst door sommigen weggezet als een onbekende met te weinig relevante ervaring, nu heerst volgens Perez optimisme rond de Johan Cruijff ArenA.

Perez vertelt bij Voetbalpraat dat hij zelf heeft gemerkt hoe de waardering voor Mislintat is toegenomen. "Ik kwam heel veel mensen tegen die zeggen: 'Wat moet Ajax daar nou mee? Een Duitser… Wat weet hij daar nou van? Die kan er helemaal niks van.' Hij heeft een halve persconferentie gegeven en iedereen die ik nu tegenkom: 'Nou, we hebben nu echt de juiste man. Die weet waarover hij praat en zegt zinnige dingen. Nu hebben we echt iemand waar we vertrouwen in hebben'. Dat is toch niet te geloven?", lacht de analist van ESPN.

"En dat is puur omdat hij zinnen achter elkaar kan zetten en redelijk normale dingen kan zeggen", vervolgt Perez. "De mensen die tot nu toe aan het roer stonden bij Ajax waren communicatief natuurlijk niet echt heel erg sterk. Dus omdat hij de dingen normaal zegt, hebben mensen zoiets van: 'Zo, Ajax heeft er nu eentje'. Dat vond ik een opvallend verschijnsel deze week." Freek Jansen, clubwatcher van Ajax namens Voetbal International, is het daarmee eens. "Je merkt inderdaad dat het sentiment is gekanteld. Waarom? Omdat hij geen schokkende dingen zegt. Hij geeft antwoord op vragen. Hij presenteert zich beter. "

Journalist Willem Vissers van De Volkskrant vindt dat Mislintat te snel is afgekraakt. "Het irriteerde me een beetje dat hij in de publieke opinie geen kans kreeg. Ajax trekt die man aan. Geef hem dan gewoon even een kans. Kijk met welke spelers hij komt en welke trainer hij haalt. En als ze straks na zes wedstrijden twee punten hebben, dan kunnen we zeggen: 'Ja, er klopt iets niet, jongen, je hebt iets verkeerd gedaan'." Mislintat haalde Branco van den Boomen als eerste aanwinst binnen. "Er valt best wat aan te merken op Van den Boomen, maar nu wordt gedaan alsof God is neergedaald. Die heeft in Nederland nooit heel veel laten zien. Het is allemaal een beetje euforie. Ajax heeft nu iemand die kan communiceren, blijkbaar is dat al zo'n grote vooruitgang dat mensen daar blij mee zijn."

