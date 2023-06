KNVB deelt bij bekendmaking conceptprogramma's stevige waarschuwing uit aan alle clubs

Het was een hele uitdaging voor de KNVB om het speelschema voor het nieuwe seizoen in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie vast te stellen. De bond deelt bij de bekendmaking van de conceptprogramma's dan ook een waarschuwing uit.

De conceptprogramma's zijn afgestemd met alle betaald voetbalclubs, de Eredivisie CV, de Coöperatie Eerste Divisie, ESPN, de lokale autoriteiten en Supporterscollectief Nederland.

In de Keuken Kampioen Divisie hebben clubs ook dit jaar de mogelijkheid gekregen om tijdens de interlandperiodes niet te hoeven voetballen. Twaalf clubs hebben daarvan gebruikgemaakt, waardoor hun wedstrijden op een ander moment worden gepland.

Artikel gaat verder onder video

Al met al was het niet eenvoudig om de puzzel te leggen. "Het wordt steeds lastiger om met alle wensen en verzoeken van betrokkenen een goed competitieprogramma vast te stellen", laat Jan Bluyssen, manager competitiezaken betaald voetbal, weten. "Als we voor het seizoen 2024/’25 dezelfde obstakels en belemmeringen moeten verwerken als voor dit seizoen, gaat het niet lukken om een competitieprogramma te maken."

Het maken van de competitieprogramma's wordt volgens Bluyssen steeds moeilijker. "Met heel veel passen en meten is het dit jaar gelukt. We danken iedereen die op cruciale momenten hun flexibiliteit toonde, waardoor er nu toch weer een mooi programma voor ons ligt. We staan te popelen om weer van start te gaan en er een mooi seizoen van te maken."