Koeman is geïrriteerd door Van Hooijdonk en Van der Vaart, die meteen met uitleg komen

De analisten van de NOS houden gemengde gevoelens over aan de wedstrijd tegen Kroatië. Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk zagen een beter en energieker Oranje dan in maart, maar moesten toch concluderen dat Kroatië de betere was. Bondscoach Ronald Koeman leek zich te storen aan de analisten, die echter ontkenden negatief te zijn geweest.

Journalist Jeroen Stekelenburg confronteerde Koeman met het 'dubbele gevoel' dat overheerst bij Van der Vaart en Van Hooijdonk. "Ik weet niet wat de analisten verwachten, blijkbaar dat we Kroatië even van het kastje naar de muur spelen, de nummer drie van de wereld?", reageerde Koeman. "Er zijn veel goede dingen geweest, uiteindelijk redden we het niet. Ik ben tevreden over de verbeteringen die ik heb gezien, met name in de eerste helft. Ik ben blij met de energie die we erin stopten."

Van Hooijdonk en Van der Vaart vonden het nodig om hun mening na het interview te verduidelijken. "Ik denk dat Koeman dacht dat wij heel negatief zijn geweest, dat was niet zo", zei Van Hooijdonk, waarna Van der Vaart aanvulde: "We hebben gewoon gezegd wat Koeman ook zei, dat heeft iedereen gezien. Alleen stelde Jeroen de vraag op zo'n manier dat hij dacht dat we heel kritisch waren."

Koeman erkende 'chagrijnig' te zijn over het resultaat."Je wilt de finale halen en dat is uiteindelijk niet gelukt. Ik vond de eerste helft meer dan prima, maar we kwamen niet goed uit de kleedkamer. In de tweede helft kreeg het middenveld van Kroatië het heft in handen en hadden wij het moeilijk. De penalty (veroorzaakt door Cody Gakpo, red.) was ongelukkig en onhandig. Niet goed. Toen hadden we het moeilijk en zag je dat dit een tegenstander is die al heel lang samenspeelt."

Dat Oranje er bij vlagen niet aan te pas kwam, is volgens Koeman ook een compliment aan de Kroaten. "Het is ook een kwaliteit van de tegenstander, ze zijn niet voor niets derde van de wereld. Dat hebben ze vanavond laten zien. We hebben er alles aan gedaan, druk gezet wanneer het kon, maar we werden slordig op een aantal momenten. Dat waren zij niet, zij waren balvast. Dat was het verschil. We hebben gevochten, we hebben zo aanvallend mogelijk gewisseld. In de verlenging waren zij beter."