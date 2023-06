Koeman laat zich uit over keuze waar heel Nederland wat van vindt: ‘Dat mag jij gek vinden, ik vind dat niet’

Ronald Koeman heeft zich in de aanloop naar de ontmoeting tussen het Nederlands elftal en Kroatië in de halve finale van de Final Four van de Nations League uitgelaten over Daley Blind. De verdediger viel in eerste instantie buiten de 23-koppige selectie voor de komende interlands, maar sloot na het afhaken van Matthijs de Ligt alsnog aan. De selectie van Blind roept veel vraagtekens op. Koeman vindt het echter ‘niet gek’ dat de routinier van de partij is.

Blind was in de eerste maanden van het voorbije seizoen ‘gewoon’ nog basisspeler bij Ajax. De kritiek was bij vlagen weliswaar niet gering, maar toenmalig trainer Alfred Schreuder hield vast aan de linkspoot. Met het WK in Qatar voor de deur belandde Blind echter op de bank. De situatie werd onhoudbaar en Ajax besloot Blind transfervrij te laten gaan. De verdediger tekende verrassend een contract bij Bayern München, maar daar kwam hij er niet aan te pas. Hij behoort desondanks tot de 23-koppige Oranje-selectie die in eigen land jacht maakt op de eindzege van de Nations League.

“Ik vind dat hij ten alle tijden een speler is geweest die bij het Nederlands elftal hoorde”, reageert Koeman voor de camera van de NOS op het selecteren van Blind. De routinier werd onlangs opgenomen in de 26-koppige selectie van het Nederlands elftal, maar overleefde de laatste schifting voor de Final Four van de Nations League niet. Blind belandde samen met Tijjani Reijnders op de reservelijst, maar door het wegvallen van De Ligt kan hij deze week alsnog in actie komen. En dat is op z’n zachtst gezegd opvallend, omdat hij bij Bayern München weinig heeft gespeeld. “Natuurlijk kun je zeggen, en dat was ook de reden waarom hij buiten de 23 viel, dat hij te weinig heeft gespeeld. Maar hij heeft ook in deze periode en deze dagen weer aangetoond gewoon superfit te zijn”, stelt Koeman.

Bovendien heeft Blind een groot voordeel ten opzichte van zijn landgenoten. “Hij is een alternatief als er wat veranderd moet worden”, waarmee Koeman doelt op de multi-inzetbaarheid van Blind. NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg stelt desondanks dat het ‘gek’ is dat Blind erbij zit. “Dat mag jij gek vinden, ik vind dat niet gek”, is Koeman stellig. “Ik kijk naar kwaliteit, ik kijk naar inbreng, ervaring op posities. Blind is een speler die op meerdere posities inzetbaar is. Na de zomer en in het nieuwe seizoen zou het eventueel anders kunnen zijn.”

De Vrij geen optie

Blind wordt in ieder geval niet gezien als directe vervanger van De Ligt. Koeman had er ook nog aan kunnen denken om Stefan de Vrij op te roepen, maar de verdediger van Internazionale was niet in beeld. “Nee, want ik heb Timber en Geertruida als eventuele opties centraal achterin”, aldus Koeman, die niet wilde verklappen wie de vervanger van De Ligt wordt. De mandekker van Bayern München zou woensdagavond aan de aftrap verschijnen, maar een kuitblessure gooide roet in het eten.