Kopenhagen wil zakendoen met Ajax: 'Miljoenendeal en terugkoopclausule?'

Mohamed Daramy speelde zondag formeel zijn laatste wedstrijd voor FC Kopenhagen. De aanvaller werd gehuurd van Ajax en groeide uit tot een belangrijke speler bij de landskampioen van Denemarken, die hem daarom graag wil behouden. Volgens media in Denemarken is dat echter geen gemakkelijke opgave.

Mads Junker, een voormalig international van Denemarken die in Nederland uitkwam voor Vitesse en Roda JC Kerkrade, schetst bij TV2 de situatie. "Het zou kunnen dat Sven Mislintat een nieuwe wind wil laten waaien. Er is een nieuwe trainer in aantocht, de directeur voetbalzaken (Marc Overmars, red.) en Edwin van der Sar zijn vertrokken, dus ik denk dat ze overwegen om Daramy een nieuwe kans te geven."

De 21-jarige Daramy maakte in augustus 2021 voor twaalf miljoen euro de overstap van Kopenhagen naar Ajax, maar beleefde een teleurstellend debuutseizoen met slechts negen duels in de Eredivisie. Toch is er mogelijk dus toekomst voor hem in Amsterdam, nadat hij zondag het seizoen met Kopenhagen afsloot tegen Randers (1-1). Tipsbladet denkt dat alleen een transfersom tussen de 10 en 13,5 miljoen euro ervoor kan zorgen dat Ajax akkoord wil gaan met een definitief vertrek van de vleugelaanvaller. "Maar ook een terugkoopclausule kan het aantrekkelijker maken voor Ajax." Dan zou de transfersom weleens lager kunnen uitvallen.

Kopenhagen wil Daramy behouden, nadat hij dit seizoen goed was voor 8 doelpunten en 4 assists in 28 competitieduels. "Maar niet tegen iedere prijs", klinkt het. Daramy's salaris wordt geschat op twee miljoen euro per jaar en die kosten moeten ook in overweging worden genomen. Een en ander zal wellicht ook afhangen van de prestaties van Kopenhagen in de voorrondes van de Champions League: als de groepsfase wordt gehaald, stromen de miljoenen binnen.