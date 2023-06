Leo Driessen snapt niks van kritiek op Mislintat: 'Alles wat hij doet, kraken ze van tevoren al af...'

Leo Driessen heeft bij NH Radio Sportcafé uitgehaald naar De Telegraaf. De mediapartner van Ajax probeert volgens Driessen dingen te bepalen bij de Amsterdamse club. Daarnaast is de krant volgens de voetbalcommentator veel te kritisch op nieuwe technisch directeur Sven Mislintat, die ‘al afgekraakt wordt voordat hij begonnen is’.

Driessen ziet bij Ajax momenteel een vergelijkbare situatie als de Fluwelen Revolutie. Die term komt voort uit de omwentelingen die Ajax kende in 2010. “Diezelfde mechanismes worden in gang gezet. De Telegraaf zet zich erachter en die gaan bepalen welke koers Ajax moet gaan volgen. Dat is toch raar?”, begint Driessen, die de vraag bij David Endt legt. “Het probleem is dat hele volksstammen zich erachter scharen, omdat ze klakkeloos – zonder nadenken – dingen voor zoete koek slikken”, antwoordt de oud-Ajax-teammanager.

Artikel gaat verder onder video

“Bij De Telegraaf vinden ze dat ze stampij moeten maken op het moment dat zij hun bronnen kwijt zijn. De ene na de andere bron van De Telegraaf is weg. Ja, dan moeten ze er weer nieuwe bronnen neerzetten. Dat is de enige politiek”, gaat Driessen verder.

De voetbalcommentator, die overigens onlangs zijn afscheid aankondigde, ziet dat de krant dingen probeert te bepalen bij Ajax. “Er is een onafhankelijke technisch directeur, die volgens mij wel aardig bezig is, maar dat mag niet van De Telegraaf, want daar hebben ze geen invloed op. Alles wat hij nu gaat doen, kraken ze van tevoren al af, dat zie je allemaal alweer aankomen… Totdat degene er zit waar zij mee kunnen leven. Dat is er nu aan de hand”, legt Driessen uit.