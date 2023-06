Maarten Wijffels denkt mee over toekomst John Heitinga en komt met suggestie voor nieuwe club

John Heitinga heeft na de ontbinding van zijn contract zijn handen vrij om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Maarten Wijffels denkt dat Willem II een geschikte club zou zijn voor de binnenkort werkloze trainer.

Ajax maakte zondag het vertrek van Heitinga wereldkundig. De club en trainer hebben gezamenlijk besloten om de overeenkomst per 1 juli te ontbinden. Heitinga was na het ontslag van Alfred Schreuder de hoofdtrainer van Ajax. Zijn tijdelijke klus werd niet verlengd door directeur Sven Mislintat, die Maurice Steijn als opvolger van Heitinga benoemde.

Nu duidelijk is dat Heitinga ook niet in een andere rol verdergaat bij Ajax, kan de trainer op zoek naar een nieuwe werkgever. 'John wil ergens hoofdcoach worden gok ik. Niet bij Jong Ajax. Ik hoop op een mooie club voor hem', schrijft een fan op Twitter, die daarmee een reactie bij Algemeen Dagblad-journalist Wijffels ontlokt. 'Willem II, (eens) het Ajax van het Zuiden?', oppert hij.

De trainerspositie bij Willem II is op dit moment niet vacant. Reinier Robbemond ligt nog tot de zomer van 2024 vast bij de Tilburgers. Het lukte Robbemond afgelopen seizoen niet om Willem II naar de Eredivisie te loodsen. Na een vierde plaats in de Keuken Kampioen Divisie werden de Tilburgers in de eerste ronde van de play-offs uitgeschakeld door VVV-Venlo.

Willem II, (eens) t Ajax van t zuiden? https://t.co/Rw0huThMyR — Maarten Wijffels (@m_wijffelsAD) June 19, 2023

<iframe style="border-radius:12px" src="https://open.spotify.com/embed/episode/48K4kqZuvFYBMKp3KX5Vfi?utm_source=generator&t=0" width="100%" height="352" frameBorder="0" allowfullscreen="" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture" loading="lazy"></iframe>