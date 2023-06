Maduro was vorig jaar nog erg kritisch op Ajax: 'Ze kunnen maar één ding, zijn een one trick pony'

Ajax is hard bezig de laatste vraagtekens rond de technische staf weg te nemen. De Amsterdammers presenteerden Maurice Steijn al als nieuwe hoofdtrainer, bereikten eerder deze week een akkoord met Saïd Bakkati en zijn naar verluidt ook rond met Hedwiges Maduro. De laatstgenoemde wordt, evenals Bakkati, de rechterhand van Steijn. Maduro keert zodoende terug in de Johan Cruijff ArenA, waar hij in 2004 doorbrak als speler. De oud-voetballer was een paar maanden geleden nog erg kritisch op Ajax.

De aanstelling van Steijn als nieuwe hoofdtrainer van Ajax maakte veel los. De Amsterdammers werden in de afgelopen maanden gelinkt aan Peter Bosz en Kjetil Knutsen, twee trainers die hun ploegen aanvallend willen én laten spelen. Daar staat Steijn een stuk minder om bekend. De opvolger van John Heitinga kreeg woensdag tijdens zijn presentatie in de Johan Cruijff ArenA de vraag of hij het in zicht heeft om ‘Ajax-voetbal’ te spelen. Ja, zei Steijn, die in Amsterdam het liefst met mooi voetbal successen boekt.

En dat is ook de wens van Maduro. De oud-speler van ook Valencia, Sevilla en FC Groningen fungeerde in de voorgaande seizoenen als assistent bij Almere City, maar heeft al duidelijk voor ogen hoe hij zijn ploegen wil laten spelen als hij hoofdtrainer is. “Natuurlijk wil je de mensen altijd iets geven. Maar het ligt er ook aan in wat voor cultuur ik terechtkom. In Spanje moet je gewoon winnen, anders word je ontslagen. Bij Ajax moet je én winnen en mooi voetbal spelen”, zei Maduro in december in gesprek met Voetbal International. “Entertainen hoort erbij, hoor, maar die drie punten staan voorop. In het buitenland vonden ze Frank de Boer een goede trainer omdat hij vier keer kampioen was geworden. Bij Ajax-supporters was er geklaag over het voetbal dat hij speelde.”

“Ik wil resultaat halen door goed voetbal te spelen”, was Maduro helder. Volgens de ‘Nederlandse manier’, “maar ik heb wel een realistische aanpak”, voegde hij daaraan toe. “Als ik tachtig minuten heb aangevallen en we staan 1-0 voor, dan zakken we gewoon in om de zege over de streep te trekken.” Maduro zag Ajax in het afgelopen seizoen het tegenovergestelde doen. “Bij Ajax blijven ze dan nog steeds heel naïef aanvallen om de 2-0 te maken. Ze kunnen maar één ding, zijn een one trick pony en dat heeft dit seizoen al echt punten gekost. Het is niet vies om dan gewoon in te zakken voor de drie punten. Ik zou het mooi vinden als juist Ajax dat zou doen. Verdedigen hoort ook bij het voetbal.”