Marco van Basten is het zat en schrijft Gianni Infantino open brief met twee voorstellen

Marco van Basten heeft in een open brief FIFA-voorzitter Gianni Infantino opgeroepen actie te ondernemen tegen het toenemende spelbederf en wangedrag in wedstrijden. Als 'bezorgde voetbalman' oppert hij twee maatregelen, die volgens hem niet ingewikkeld en direct toepasbaar zijn.

De 56-jarige Van Basten stelt allereerst voor dat alleen de aanvoerder nog met de scheidsrechter mag praten en alle andere spelers weg moet blijven, tenzij de arbiter iemand bij zich roept. Een speler die zich niet aan deze regel houdt, krijgt direct een gele kaart. Deze regel geldt eveneens voor reserves, trainers en andere stafleden.

Ook pleit Van Basten voor het invoeren van effectieve speeltijd. "Je ziet dat er sinds het WK in Qatar wel meer extra tijd wordt bijgetrokken, maar dat is nutteloos als spelbederf en onderbrekingen ook in die extra tijd schering en inslag zijn. Daarom: de klok loopt alleen als de bal in het spel is. Waarbij de scheids ook moet bewaken dát de bal zo veel mogelijk rolt. Je zou bij zuivere speeltijd nog een verschil kunnen maken tussen betaald voetbal en amateurvoetbal", aldus de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal tegen het Algemeen Dagblad.

Het is volgens Van Basten nú tijd om iets te doen. "Je hebt zo’n dieptepunt gezien als bij AS Roma - Sevilla. Qua wedstrijd, maar ook hoe de spelers en trainers zich gedragen, schandalig. En een dag later wordt die arbiter aangevallen door fans op een vliegveld. Voetbal heeft zoveel invloed op de maatschappij. Dan moet je als FIFA en als Infantino toch denken: we gaan direct grenzen stellen en die bewaken", stelt Van Basten die zelf halverwege de Europa League-finale tussen Roma en Sevilla afhaakte.

Hij is naar eigen zeggen daarmee niet de enige. "Allemaal voetballiefhebbers die de bal willen zien rollen, maar die 'uitchecken' bij wedstrijden omdat ze vooral gedoe zien en gezeik. Naar voetbal kijken wordt een vermoeiende klus zo. Die vrienden van mij kunnen verder weinig, ik kan me in elk geval publiekelijk laten horen", zegt Van Basten. "Vergis je ook niet in het risico dat er bestaat: als desinteresse écht toeslaat bij mensen, en ze gaan massaler en vaker een serie of een film verkiezen boven een voetbalfinale, dan gaan tv-maatschappijen weg bij het voetbal en clubs hebben hun budgetten mede gebaseerd op tv-geld. Misschien dat dit, deze brief en de kritiek, Infantino toch triggert en hij nu alsnog iets doet."