Marco van Basten lacht om spelvisie Maurice Steijn: ‘Dit kunnen we allemaal wel zeggen’

Tijdens de uitzending van Rondo zijn de analisten ingegaan op de aanstaande overstap van Maurice Steijn naar Ajax. Steijn vertelde eerder in een interview met Voetbal International wat zijn spelvisie is als trainer, en deze wordt bij de uitzending in beeld gebracht. Marco van Basten, vaste analist van het programma van Ziggo Sport, neemt de uitspraken niet zo serieus.

“Positiespel, de basis van alles. Het moet alleen geen doel op zichzelf worden, maar een middel om tot kansen te komen. Ook dat kan op verschillende manieren, met druk , maar ook van achteruit. Het liefst speel ik op de helft van de tegenstander, zodat we bij balverlies meteen compact druk kunnen zetten. Maar we worden ook weleens gedwongen tot een lange bal, of we kiezen er zelf voor”, viel er te lezen in een uitgebreid interview wat VI met Steijn afnam.

Artikel gaat verder onder video

“Dit kunnen we allemaal wel zeggen”, is de eerste reactie van Van Basten. “Alle mensen die hier aan tafel zitten kunnen precies hetzelfde zeggen. En dat menen we dan ook nog en daar staan we volledig achter. Wil je hiermee zeggen dat Steijn een goede trainer is?”, vraagt de oud-voetballer vervolgens aan Wytse van der Goot.

De presentator van het programma komt vervolgens met een antwoord. “Of dit een beetje aansluit op de spelwijze van Ajax?”, zegt Van der Goot. Van Basten is duidelijk. “Tuurlijk, dat is zeker zo.” Ruud Gullit, ook aanwezig in het programma weet niet of hij de uitspraken van Steijn zo serieus moet nemen. “Ik heb hem ook wel eens gezien bij NAC. Nou, dat was geen aanvallend voetbal wat hij daar speelde. Daar speelde hij héél compact en vanuit de verdediging. Maar dat was terecht, want hij had de kwaliteit niet om aanvallend te spelen. Ik denk dat Steijn veel meer een realist is”, vertelt de oud-prof.