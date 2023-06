Mark van Rijswijk valt iets op: 'Er hangt iets om hem heen, dat is heel vreemd'

Mark van Rijswijk heeft een lans gebroken voor Erwin van de Looi. De commentator vindt het maar vreemd dat er een negatief sentiment heerst rond de bondscoach van Jong Oranje. Bij NPO Radio 1 legt Van Rijswijk uit waarom hij vindt dat er in Nederland wel wat meer respect mag komen voor de bekritiseerde trainer.

Het is Van Rijswijk opgevallen dat 'men' niet echt fan is van Van de Looi. "Hij staat bij gemiddelde voetballiefhebbers niet hoog op het lijstje van trainers die zij waarderen. Wat er wordt gezegd? Dat de keuzes die hij maakt niet erg goed zijn. Over het algemeen vindt men hem - dat is wat ik proef - geen goede bondscoach", begint de commentator.

En dat terwijl Van de Looi het als trainer best goed doet, stelt Van Rijswijk. "Als je ziet wat hij tot nu toe heeft gepresteerd… Hij heeft met FC Groningen de beker gewonnen en Jong Oranje twee keer naar een toernooi geleid. Jong Oranje is nu zeventien wedstrijden ongeslagen, wat nooit eerder is gebeurd. Op het EK hebben ze een punt gepakt tegen België en Portugal, wat ook niet slecht is. Als ze winnen van Georgië, overleven ze weer de groepsfase. Bij het vorige toernooi hebben ze de halve finale gehaald. Als Jong Oranje weer de groep overleeft, valt er weinig op hem af te dingen. Ik vind dat er wel wat meer respect mag komen voor wat hij presteert."

Ook voor de camera doet Van de Looi het volgens Van Rijswijk goed. "Hij zegt geen gekke dingen in interviews, doet niet iets heel raars", gaat de commentator verder. "Bij Groningen waren de supporters hem liever kwijt dan rijk, terwijl hij ze de enige prijs in de clubhistorie heeft bezorgd. Er hangt iets om hem heen, dat is heel vreemd. Ook nu weer gaat het over de keuzes die hij maakt. Zijn wissels, wie hij linksback zet… het is bijna allemaal verkeerd."

In het programma wordt als kanttekening geplaatst dat Van de Looi beschikt over een sterke selectie. "Dat is ook lastig. Daar heeft hij voor een groot deel voor gezorgd. Hij heeft gezegd: je komt en je bent erbij of je komt niet, maar dan kom je ook niet meer. Dat is bij Bakker gebeurd. Hij heeft vanaf het begin gezegd: geen probleem als je niet voor Jong Oranje wil uitkomen, maar dan moet je niet over drie weken wel willen. Dan roep ik je niet meer op."