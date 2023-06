Van de Looi wijst nieuwe aanvoerder Jong Oranje aan: 'Het was geen verrassing voor mij'

Voor Quinten Timber kwam het nieuws dat hij aanvoerder zou worden van Jong Oranje op het EK niet als een verrassing. De Feyenoord-speler gaat zich niet anders gedragen door de rol die hem is toegewezen door bondscoach Erwin van de Looi.

"Ik heb bijna alle kwalificatiewedstrijden gespeeld en voel me een leider van de groep", zegt Timber trots bij de NOS. "Dat ik aanvoerder zou worden, wist ik niet. Maar het is geen verrassing voor mij. Hopelijk kan ik mijn team naar iets moois leiden."

Tijdens het laatste oefenduel met Japan was Wolfsburg-speler Micky van de Ven nog aanvoerder van Jong Oranje. Timber speelde niet tijdens deze wedstrijd en dus was het besluit nog niet helemaal zeker voor de 22-jarige Utrechter.

De nieuwe aanvoerder van Jong Oranje is gebrand om woensdag te winnen van de Belgen, omdat het toch een buurland is. "Het is een derby. Verschillende jongens in onze ploeg spelen ook in de Belgische competitie. België heeft een sterk team, maar wij ook."