Erwin van de Looi heeft keuze tussen Kjell Scherpen en Bart Verbruggen gemaakt

Erwin van de Looi heeft bekendgemaakt wie de eerste keeper is van Jong Oranje op het EK in Georgië en Roemenië. Bart Verbruggen krijgt de voorkeur boven Kjell Scherpen.

Scherpen was gedurende de kwalificatiereeks de eerste keuze onder de lat, maar Van de Looi kiest desalniettemin voor Verbruggen "Het was een hele lastige beslissing", aldus de bondscoach in gesprek met de NOS. "Kjell heeft het in de kwalificatie gewoon heel goed gedaan en ook ons gered met cruciale reddingen. Bart heeft het de laatste maanden gewoon uitstekend gedaan. Goede ontwikkeling doorgemaakt en hij heeft kwaliteiten die bij onze speelstijl passen. Het is een keuze tussen goed en beter."

Artikel gaat verder onder video

Verbruggen is het afgelopen seizoen doorgebroken bij RSC Anderlecht en lijkt binnenkort een transfer naar de Premier League te maken. Brighton & Hove Albion en Burnley jagen op de handtekening van de twintigjarige keeper, die ook is gelinkt aan het Manchester United van Erik ten Hag. Brighton lijkt op dit moment de beste papieren te hebben om Verbruggen over te nemen van Anderlecht. De Engelse club wil twintig miljoen euro betalen voor de talentvolle keeper.

Jong Oranje begint woensdagavond aan het EK. De eerste tegenstander is België. Portugal en Georgië zijn de andere groepsgenoten.