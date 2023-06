Erwin van de Looi onthult nieuwe rol voor Kenneth Taylor tijdens EK Onder 21

De start van het EK Onder 21 staat voor de deur voor Jong Oranje. Bondscoach Erwin van de Looi ziet in dat toernooi een belangrijke rol weggelegd voor Kenneth Taylor. De 21-jarige Ajacied speelde dit seizoen met name op de positie als controlerende middenvelder, maar Van de Looi gaat Taylor hoogstwaarschijnlijk iets dieper laten spelen.

“In het begin stond hij wissel bij ons, maar hij kwam erin als linker aanvallende ‘nummer tien’. Ongeveer toen is hij er ook bij Ajax in gekomen”, begint de bondscoach tegenover Voetbal International. “Onder Erik ten Hag speelde hij ook vaak hoog op het veld. Daar kwam hij tussen de linies te spelen. Daar vind ik hem goed”, gaat Van de Looi verder.

Van de Looi heeft een aantal redenen waarom hij Taylor liever op een hogere positie in het veld ziet, en somt de zwakkere punten van de Ajacied op. “Het verdedigen, het omschakelen. Dit seizoen speelt hij vaak controlerend en ik vraag me dan af: komt hij zo in zijn kracht? Dus ja, als hij bij ons gaat spelen, gaat hij hoog op het veld spelen. Omdat ik denk dat hij daar gewoon beter is.”

Taylor, die al geselecteerd werd toen hij nog voor Jong Ajax uitkwam, heeft volgens zijn oefenmeester een aantal specifieke kwaliteiten die meer bij een aanvallende middenvelder horen. “Passen, versnellen, inspelen en doorbewegen. Hij ziet daar vaak wat de goede keuzes zijn”, somt Van der Looi op. Jong Oranje begint vandaag om 18.00 uur aan het toernooi met een duel tegen België Onder 21.