Valentijn Driessen: 'Hij had gedacht dat hij overal terecht zou kunnen'

Valentijn Driessen en Mike Verweij hebben het idee dat Erwin van de Looi niet goed in de markt ligt. De 51-jarige trainer is op dit moment nog bondscoach van Jong Oranje, maar heeft binnenkort zijn handen vrij.

Van de Looi maakte in februari bekend zijn aflopende contract bij de KNVB niet te verlengen. Het EK, dat volgende week van start gaat, wordt zijn laatste klus als bondscoach van de Nederlandse beloften. "Ik ga de komende tijd kijken welke nieuwe uitdagingen er op mijn pad komen", zei Van de Looi toen hij zijn vertrek aankondigde.

Artikel gaat verder onder video

In de podcast Kick-off van De Telegraaf valt de naam van Van de Looi als de zoektocht van ADO Den Haag naar een nieuwe trainer ter sprake komt. "Erwin van de Looi is nog vrij. ADO moet dan nog wel even wachten, want hij moet het EK met Jong Oranje nog doen", zegt Driessen.

"Daar staan de clubs ook niet voor in de rij, hè", merkt Verweij op. Driessen heeft dat idee ook. "Nee, volgens mij had hij ook wel gedacht dat hij overal terecht zou kunnen."

Van de Looi is sinds 2018 de bondscoach van Jong Oranje. Daarvoor was hij als hoofdtrainer in dienst bij FC Groningen en Willem II.