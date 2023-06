Martin van Geel haalt oude Ajax-wond open: 'Ik sprak Sneijder aan in de kleedkamer'

Martin van Geel is nog altijd verbaasd over een aantal zaken in de Eredivisie-ontknoping in 2007 en met name over een indirecte vrije trap die werd genomen door Roger García. De toenmalig technisch directeur van Ajax zag de Spanjaard de bal in de muur schieten, terwijl de Amsterdammers in die tijd beschikten over Wesley Sneijder en Kenneth Pérez.

In de spectaculaire Eredivisie-ontknoping van 2007 konden er op de laatste speeldag nog drie ploegen kampioen van Nederland worden. AZ was bij een overwinning zeker van het kampioenschap, maar verloor met 3-2 van Excelsior. Uiteindelijk ging de strijd op doelsaldo tussen Ajax en PSV. De Eindhovenaren wonnen met 5-1 van Vitesse en de Amsterdamse club won met 0-2 in Tilburg van Willem II. Uiteindelijk kwamen de Amsterdammers één doelpunt te kort.

Bij die stand van 0-2 kreeg Ajax een vrije trap in het strafschopgebied van Willem II. Niet Sneijder of Pérez ging achter de bal staan, maar Roger. “Ik heb me toen wel verbaasd over het feit dat Roger, de Spanjaard die afscheid zou nemen, de vrije trap nam”, zegt Van Geel in het programma Andere Tijden Sport. “Terwijl wij een Wesley Sneijder en een Kenneth Pérez in het veld hadden staan. Die spelers hadden een ongelooflijk goede trap en die hadden eigenlijk die verantwoordelijkheid moeten nemen. Met name Wesley en daar heb ik hem na afloop in de kleedkamer toch ook naar gevraagd. De bal was beter voor een linkspoot, vond hij. Wesley is even goed met links als rechts, dus daar heb ik me wel over verbaasd.”

“Het verbaasde me ook dat Willem II-speler Kargbo als een tijger voor die bal sprong en juichte dat die bal er via hem niet inging”, vervolgt Van Geel. “Een beetje verbazingwekkend hoe dat beleefd werd, want het was met een paar minuten te spelen 0-2.” De houding van Willem II vond de toenmalig technisch directeur van Ajax sowieso opvallend. “Eigenlijk had Willem II niets te winnen of te verliezen, dus je denkt die gaan gewoon spelen tegen Ajax hoe ze kunnen spelen. Niets te verliezen. Dat bleek in het veld wel wat anders. Willem II speelde grimmig en wilde absoluut dat Ajax niet kampioen zou worden. Dat straalde het uit. Daar heb ik me een heel klein beetje over verbaasd. Het zou te maken kunnen hebben met uitspraken van onze hoofdtrainer, die in de aanloop het vuurtje probeert aan te wakkeren. Waarschijnlijk heeft dat Willem II een beetje geïrriteerd. We zouden hier wel met 6, 7-0 wellicht gaan winnen. Dat is bij Willem II misschien in het verkeerde keelgat geschoten.”