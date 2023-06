Maurice Steijn polst PSV'er voor overgang naar Ajax, ook AZ heeft interesse

De kersverse Ajax-trainer Maurice Steijn heeft zijn eerste beoogde aanwinst gepolst voor een overgang naar Amsterdam. Het gaat om verdediger Shurandy Sambo (21), eigendom van PSV maar afgelopen seizoen door de Eindhovenaren verhuurd aan het Sparta Rotterdam van Steijn. Daarnaast zouden ook AZ, Bournemouth en Stade Rennais de rechtsback op de korrel hebben.

Dat onthult FCUpdate-journalist Mounir Boualin. Sambo heeft bij PSV nog een contract tot medio 2024. Afgelopen seizoen maakte hij een prima indruk in de stuntploeg van Steijn, die tegen alle verwachtingen in als zesde eindigde in de Eredivisie en in de playoffs naast Europees voetbal greep. Sambo kwam dertig keer in actie voor Sparta en scoorde daarin twee keer.

Steijn zou Sambo persoonlijk 'voorzichtig hebben gepolst' over een overgang naar de Johan Cruijff Arena, weet Boualin te melden. Om een deal mogelijk te maken zou Ajax dus wel met Sambo's werkgever PSV om de tafel moeten. De Eindhovenaren zullen er niet om staan te springen om de concurrent uit Amsterdam sterker te maken, maar willen vermoedelijk ook voorkomen dat Sambo over een jaar gratis de deur uitloopt.

Sambo zou dus de eerste zelf ingebrachte aanwinst van Steijn kunnen worden. Eerder legde Ajax de transfervrije Branco van den Boomen (Toulouse) al vast voor volgend seizoen. Tijdens de persconferentie waarin de club woensdag de aanstelling van Steijn bevestigde, vertelde directeur voetbalzaken Sven Mislintat dat die overgang al in gang was gezet voordat Steijn aantrad. Nieuwe inkomende transfers zouden wel in samenspraak met de nieuwe trainer plaatsvinden.

Update 16.21 uur: Ajax is niet de enige club die Sambo op de korrel heeft, meldt Boualin. Ook AZ zou de rechtsback op het lijstje hebben staan. De Alkmaarders hebben zich zelfs officieel gemeld bij het kamp-Sambo, weet Boualin.

Update 16.55 uur: PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad voegt nog twee clubs toe aan het rijtje dat Sambo volgt. Volgens de journalist hebben ook het Engelse Bournemouth en het Franse Stade Rennais zich bij de Eindhovenaren voor hem gemeld. "PSV is uiteraard nog altijd in de race én gesprekspartner van Sambo", schrijft Elfrink bovendien.