Mike Verweij: 'Kennelijk heeft hij inmiddels ook wel een vinger in de pap bij Ajax'

Ajax staat op het punt om met Maurice Steijn en Hedwiges Maduro twee trainers aan te trekken die tot de stal van Rodger Linse behoren. Mike Verweij hoopt dat de zaakwaarnemer niet zo veel inspraak krijgt als Milos Malenovic, die vorig jaar zijn stempel drukte op het technische beleid van de Amsterdamse club.

Het is een kwestie van tijd voordat Steijn wordt aangesteld als hoofdtrainer van Ajax en in de Johan Cruijff ArenA zijn ze ook voornemens om Maduro binnen te halen. De 38-jarige trainer, op dit moment nog in dienst van Almere City, moet de rechterhand van Steijn worden. Beide trainers hebben Linse als zaakwaarnemer, zo vertelt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

"Hij heeft dus kennelijk inmiddels ook wel een vinger in de pap bij Ajax", concludeert Verweij. "Ik mag toch hopen dat hij niet zoals Milos Malenovic vorig jaar wordt betrokken bij het aankoopbeleid. Dat zou wel heel erg kwalijk zijn. Daar moet Maurice Steijn ook heel erg voor oppassen, want daar word je uiteindelijk op afgerekend."

Malenovic werd vorig seizoen door Ajax ingehuurd om de club gedurende de zomer te ondersteunen tijdens onderhandelingen. De belangenbehartiger van onder meer Alfred Schreuder en Dusan Tadic had zodoende veel macht binnen de Johan Cruijff ArenA. NRC zette in maart uiteen hoe Ajax de regie over het eigen transferbeleid kwijtraakte en onthulde dat Malenovic mogelijk aan zelfverrijking heeft gedaan.

Bakkati

Ajax wil naast Maduro ook Saïd Bakkati strikken als assistent-trainer. De 41-jarige oefenmeester was de afgelopen maanden als rechterhand van Dick Advocaat in dienst bij ADO Den Haag. Waar Ajax voor de komst van Steijn en Maduro een deal met een andere club moet sluiten, kan Bakkati transfervrij worden binnengehaald.