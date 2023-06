Mike Verweij komt met slecht nieuws voor PSV-fans: ‘Daar had Bosz in zijn Ajax-tijd heel veel moeite mee’

De kans dat Noa Lang binnenkort terugkeert in de Eredivisie, is aanwezig. De oud-Ajacied wordt gelinkt aan een overstap naar PSV, en Mike Verweij bevestigt dat de interesse er speelt bij beide partijen. De Ajax-watcher vertelt bij de Kick-off podcast echter dat hij twijfels heeft in een succesvolle samenwerking tussen Lang en kersvers PSV-trainer Peter Bosz.

“Die interesse is er, ik zie ook bedragen voorbijkomen. Ik kan me heel goed voorstellen dat PSV voor Lang gaat”, zegt Verweij in eerste instantie. “Omdat ik denk dat Lang in de Eredivisie een sensatie kan worden. Volgens mij is iedereen het er over eens dat Lang een geweldige speler is.” Vervolgens vragen de podcastmakers zich af of Lang wel te behapstukken is in een selectie, en hierover heeft Verweij zijn twijfels.

“Bij Ajax en Club Brugge heeft hij zijn akkefietjes gehad. Hij is altijd eerlijk en hij zegt wat hij denkt, en daar moet je mee om kunnen gaan. Peter Bosz is de afgelopen jaren ouder geworden en ik denk ook wel wat wijzer, maar hij had in zijn Ajax-tijd wel moeite met dit soort jongens”, weet Verweij, die hierna de namen Riechedly Bazoer, Anwar El Ghazi, Ricardo Kishna en Jaïro Riedewald opsomt. “Maar ik hoop, als hij naar PSV gaat, dat het een goede match is.”

Ricardo Pepi en Georginio Wijnaldum worden ook gelinkt aan een transfer naar Eindhoven. “Maar Wijnaldum gooide die deur wel heel hard dicht”, zegt Verweij, die op bijval kan rekenen van Valentijn Driessen. “Alleen in Saudi-Arabië kunnen ze hem het juiste bedrag aanbieden. Hij loopt aan het einde van zijn carrière, om dan heel veel geld mis te lopen is voor zo’n speler niet wat je hoopt”, vertelt de chef-voetbal van De Telegraaf.